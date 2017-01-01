Региональное МВД подвело итоги деятельности за 2017 год

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Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

На расширенном заседании присутствовали губернатор Пермского края Максим Решетников, председатель Законодательного собрания края Валерий Сухих, Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков, Уполномоченный по правам человека в регионе Павел Миков, руководители правоохранительных структур Прикамья.

Начальник краевого МВД генерал-лейтенант полиции Виктор Кошелев выступил перед присутствующими с докладом о результатах работы полиции региона по обеспечению правопорядка, защите законных интересов граждан, раскрытию преступлений.

Так, в 2017 году правоохранительными органами края было раскрыто 26 тыс. 187 преступлений. В отчётном периоде, по сравнению с прошлым годом, отмечено снижение количества зарегистрированных преступлений на 12,1%, в том числе на 10,0% сократился массив тяжких и особо тяжких посягательств, снизилось количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений, грабежей, краж, угонов, мошенничеств, хулиганств. Зафиксировано снижение количества совершённых преступлений на улицах и в общественных местах.

Начальник главка озвучил тенденции современной преступности, которые создают «фон» криминогенной обстановке в крае. В частности, всё более активно преступники с помощью компьютерных технологий совершают мошенничества, кражи и вымогательства. Особенно ярко это проявляется в сфере незаконного оборота наркотиков. В преступный бизнес вовлекаются безработные и подростки, которых наркодилеры используют в качестве закладчиков, сообщают в ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Необходимо на постоянной основе напоминать несовершеннолетним о неотвратимости сурового наказания за стремление к лёгкой наживе, чтобы к молодёжи своевременно приходило осознание того, что закладчик — это «расходный материал» наркобизнеса, будущее которого — от 10 до 20 лет тюрьмы. Но разъяснительная работа среди несовершеннолетних не принесёт ощутимой пользы без решения вопроса о занятости подростков и грамотной, продуманной антинаркотической политики, в которой будут участвовать все субъекты профилактики», — отметил Виктор Кошелев.

Вторая тенденция — увеличение доли мошенничеств в общей структуре преступности. Сегодня в Пермском крае раскрываемость таких дел составляет 30,2%. Всего на территории региона совершено более 4,5 тыс. мошенничеств, из них половина — дистанционным способом с помощью сотовой и телефонной связи, сети Интернет.

Виктор Кошелев рассказал также о статистике преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения. Анализ правоохранительных органов показывает, что фактически в крае в трезвом виде совершаются только два вида преступлений — в сфере экономики и незаконного оборота наркотиков.

«И если раньше мы говорили о том, что порядка 80% лиц находятся в состоянии опьянения при совершении бытовых преступлений, то сегодня к 70% приблизилось число лиц в состоянии алкогольного опьянения, совершающих грабежи, разбои, угоны транспортных средств. В целом гражданами в состоянии опьянения совершено свыше 10,6 тыс. преступлений, из них почти 4,5 тыс. — в общественных местах и на улицах», — рассказал Виктор Кошелев.

В завершении своего выступления руководитель ведомства обозначил приоритетные направления работы органов внутренних дел в 2018 году. Он отметил, что особое внимание следует уделить обеспечению антитеррористической безопасности граждан, борьбе с терроризмом и экстремизмом, повышению эффективности профилактической работы в целях предупреждения противоправных деяний, обеспечению качества и доступности в предоставлении государственных услуг.

Кроме того, присутствующие обсудили ряд вопросов, касающихся состояния преступности в регионе и безопасности жителей, а также возможные пути их решения.