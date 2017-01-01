Пермяки могут пожаловаться на гололёд на портале «Управляем вместе»

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Фото: Константин Долгановский

На интерактивном портале «Управляем вместе» жители Перми могут сообщить о нарушениях текущего содержания дорог, дворов и парков в зимний период.

Как пояснили в Министерстве информационного развития и связи Прикамья, оставить сообщения будет возможно в одном из трех блоков: парки и общественные территории, дворы и дороги. В каждом разделе есть карта, найдя адрес на которой, зарегистрированный пользователь может описать свою проблему. В частности, пермяки могут сообщить о неубранном снеге на пешеходных дорожках и тротуарах, гололёде и снеге во дворах, сосульках на крышах домов.

Жалоба будет обработана в течение 24 часов, а проблема будет устранена не позже 8 рабочих дней с момента публикации её на сайте, сообщает пресс-служба администрации губернатора Прикамья.

Отметим, что Пермь — пилотная площадка для «зимних» тем на портале «Управляем вместе». В дальнейшем эта практика будет распространена на весь Пермский край.