Экс-сотрудника МЧС осудили за получение взяток и служебный подлог

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Бывший старший государственный инспектор по маломерным судам группы регистрационной и экзаменационной работы ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Пермскому краю» признан виновным в совершении 11 преступлений.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, летом 2017 года он получил взятки от шести человек на общую сумму в размере 115 тыс. руб. Взамен инспектор без проверки теоретических знаний и практических навыков поставил им положительные оценки и выдал удостоверения на право управления маломерным судном.

Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 2,5 млн руб. Уголовные дела в отношении взяткодателей были прекращены в связи с их деятельным раскаянием, признанием вины и сотрудничеством со следствием.

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