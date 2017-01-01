Депутаты Госдумы поддержали инициативы властей Прикамья по работе с детьми В Госдуме будет рассмотрен вопрос о расширении полномочий Комиссии по делам несовершеннолетних вследствие происшествия в школе №127

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Вчера, 29 января, состоялась встреча губернатора Прикамья Максима Решетникова, зампреда регионального правительства Татьяны Абдуллиной с депутатами Государственной Думы от Пермского края, где обсудили предложения региона по изменениям федерального законодательства вследствие происшествия в школе № 127.

Глава Прикамья Максим Решетников отметил, что сейчас правоохранительными органами ведется анализ произошедшего и причин, которые привели к этой ситуации, и итоговые выводы сделает следствие. «Несмотря на то, что есть вопросы по обеспечению безопасности и охраны школ, причины случившегося более глубокие. Мы уже передали свои предложения по изменению законодательства в этой части на федеральный уровень. И нам, конечно, нужно выработать комплексную систему по работе с этими подростками по исправлению ситуации, и нужно делать это быстро, ведь подобные инциденты происходят и в других регионах», — начал встречу губернатор.



Татьяна Абдуллина резюмировала предложения краевого правительства, представленные в минувший четверг, 25 января, на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В частности, правительство региона предлагает преобразовать Комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) в отдельный самостоятельный орган власти, расширить их полномочия и доступ к информации. Предполагается, что должностные лица и родители будут обязаны передавать необходимую информацию в КДН. Важно, чтобы родители несли ответственность за действия ребенка до 18 лет, а также за непредоставление важной информации о его состоянии, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

Кроме того, необходимо расширить функции закрытых образовательных учреждений, сделать так, чтобы подростки с агрессивным наклонностями имели возможность одновременно продолжать учиться и получать необходимое лечение.

Депутат Госдумы Игорь Сапко рассказал, что одна из законодательных инициатив уже внесена в экспертно-консультативный совет для предварительного рассмотрения. «Необходимо выстроить работу всех структур, которые так или иначе работают с детьми и подростками, необходимо кардинально пересмотреть работу Комиссии по делам несовершеннолетних, — подчеркнул Игорь Сапко. — Кроме того, мы понимаем, что к обеспечению безопасности детей нужно подходить разумно, чтобы не сделать из школы оборонительное учреждение».

По словам депутата Госдумы Игоря Шубина, вопрос безопасности детей актуален для всей страны: «Очевидно, что требуются серьезные изменения в системе образования, в системе воспитания подрастающего поколения. При этом вопрос не только в безопасности, он гораздо глубже. Как минимум требуется изменение трёх-четырёх законов, которые бы увеличивали полномочия Комиссии по делам несовершеннолетних».

8 февраля в Государственной думе состоится круглый стол по вопросам безопасности детей в образовательных учреждениях, где будут озвучены предложения профильного министерства, в том числе по совершенствованию других федеральных законов.