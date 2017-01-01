Началась регистрация на второй Пермский марафон

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В краевой столице прошла церемония открытия регистрации на второй Пермский международный марафон.

В этом году мероприятие пройдет в два дня — 8 и 9 сентября. Сохранилась трасса в центре города, она имеет лицензию и подтверждающий сертификат, а также дистанции на 42,2 км, 21,1 км, 10 км и 3 км. В 2018 году организаторы увеличили количество возможных участников до 8 тыс. человек. Кроме того, в этом году забег на 3 км будет разделён по возрастам — дети до 14 лет, от 14 лет и старше. Зарегистрироваться на любую из предложенных дистанций можно на сайте.

Размер призового фонда в этом году сохранится, главный приз для победителей среди мужчин и женщин в абсолютном зачёте вновь составит по 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба администрации губернатора Прикамья.

Напомним, первый Пермский международный марафон прошёл в сентябре 2017 года. Участие в мероприятии приняли более 5,5 тыс. жителей и гостей краевой столицы из 12 стран, 28 регионов и 184 городов Российской Федерации. Участники бежали дистанции 3 км, 10,5 км, 21,1 км и 42,2 км. На протяжении всей трассы марафонцев поддерживали 24 тыс. болельщиков.