Талисманы пермских спортивных клубов встали на лыжи Рысёнок Макар и медведи Мэнни и Мишка снялись в рекламном ролике, призывающем пермяков выйти на старт «Лыжни России» и сдавать нормы ГТО

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Фото: ФК «Амкар»

Как сообщает пресс-служба «Амкара», талисманам футбольного клуба, баскетбольной «Пармы» и хоккейного «Молота-Прикамье» пришлось надеть непривычную для них обувь и встать на лыжи.

«Тем не менее, с задачей справиться удалось. Более того, пермские зверята многочисленными селфи порадовали школьников, которые проводили на этой же лыжне урок физкультуры».

Как стало известно «Новому компаньону», лыжи — это не единственный вид спорта, который освоят талисманы. Возможно, они скоро пройдутся и по другим олимпийским видам спорта.

Фото: ФК «Амкар»

Как сообщается в официальной группе в «Вконтакте» «Лыжня России 2018», массовая лыжная гонка пройдёт на территории спортивного комплекса «Пермские медведи» 10 февраля. Регистрация для участников начнется 5 февраля и продлится до 9 февраля включительно. Подать заявку можно на сайте Минспорта Пермского края, в некоторых спортивных магазинах и в сообществе «Лыжня России 2018». В прошлом году участие в массовой лыжной гонке приняли около 6 тыс. человек, включая детей и пенсионеров.

Фото: ФК «Амкар»

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