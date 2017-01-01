Жители Перми смогут сами предложить места для озеленения города Управление по экологии и природопользованию приглашает принять участие в озеленении Перми

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Фото: Виктор Михалев

Специалисты управления совместно с главным садовником города и администрациями районов готовят документацию для аукционов на посадку деревьев и кустарников. Всего на посадки зелёных насаждений за счёт восстановительной стоимости в 2018 году запланировано более 8,6 млн руб., на которые будет высажено порядка 4 тыс. растений.

До 15 марта от пермяков принимаются предложения по местам, где бы они хотели видеть зелёные насаждения. Деревья и кустарники можно посадить на улицах, бульварах, придорожных газонах, парках, скверах и пустошах. Свои предложения можно направить на почту uep@gorodperm.ru с пометкой «весеннее озеленение», сообщает пресс-служба администрации города.

Кроме того, в этом году организации, предприятия и общественность могут подключиться к экологическому движению, под кураторством управления по экологии самостоятельно высадить деревья и кустарники и взять над ними шефство.

Отметим, в прошлом году в Перми было высажено 33,8 тысяч деревьев и кустарников.