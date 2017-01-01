В Прикамье подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере блокчейн

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26 января в Перми прошла первая в этом сезоне конференция по криптовалютам и блокчейну «КриптоПермь», собравшая более 300 участников из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Ижевска и Перми.

Мероприятие состоялось при поддержке Российской ассоциации криптовалюты и блокчейна, Министерства информационного развития и связи Пермского края, «Технопарк Пермь», Databriz, LIKE-центр.

Ключевыми темами конференции стали тренды 2018 года, перспективы применения технологий блокчейн, майнинга и использования оборудования, государственное регулирование криптовалют и ICO. Участники обсудили, в какие криптовалюты инвестировать, как сделать свой блокчейн-проект и выйти на ICO, а также инструменты для инвестирования и трендинга.

На конференции с приветственным словом выступил советник губернатора Пермского края Павел Шевыров, который обратил внимание на перспективы использования технологий блокчейн в госуправлении и социальной сфере. Также он отметил, что в ближайшее время планируется подписание соглашения о сотрудничестве Пермского края с Ассоциацией разработчиков и пользователей технологии блокчейн и продуктов, созданных на её основе. Сотрудничество рассматривается в интересах интеграции сквозных технологий в экономику Пермского края и всестороннего развития технологий распределенного реестра в госуправлении. Примером такого применения являются пилотные проекты по учёту и регистрации недвижимости.

Также среди приоритетных направлений применения технологии блокчейн — электронные сервисы и порталы, в том числе связанные с процедурой электронного голосования, предоставление и учёт субсидий, электронные медицинские карты клиентов.

Напомним, в Пермском крае разрабатывается региональная программа Цифровой экономики. В качестве одной из точек роста развития IT-кластера Прикамья рассматривается Центр компетенций по технологии блокчейн.

Толчком в развитии региона в качестве одного из центров IT-индустрии в России стал визит в краевую столицу президента РФ Владимира Путина в сентябре 2017 года. В рамках рабочей поездки главе государства представили пермские наработки в сфере информационных технологий.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края