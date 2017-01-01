Работники «Метафракса» приняли участие в проекте «Донорство ума»

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24 января в здравпункте компании «Метафракс» состоялась акция для потенциальных доноров костного мозга. Кровь для генетического анализа и включения данных в Национальный регистр сдали работники предприятия и члены их семей.

В 2018 году программа развития донорства костного мозга в Пермском крае проводится при поддержке бенефициарного владельца компании «Метафракс» Сейфеддина Рустамова, под патронатом благотворительного фонда «Дедморозим" и российского фонда помощи Русфонд.

Всего кровь сдали 153 работника компании «Метафракс», представляющие все цеха и подразделения предприятия. Активное участие в подготовке донорской акции приняли профсоюзная и молодёжная организации.

«Сегодня работники нашего предприятия внесли весомый вклад в расширение базы доноров костного мозга. Пересадка костного мозга — один из наиболее эффективных методов лечения при онкологических заболеваниях крови. Для успешной трансплантации необходима полная генетическая совместимость донора и реципиента. За каждым таким совпадением может стоять чья-то жизнь», — прокомментировал итоги благотворительной акции главврач лечебно-оздоровительного центра Александр Крупнин.

Инженер транспортного управления Александр Гром, отвечая на вопрос, почему он решил стать потенциальным донором сказал: «Сейчас у меня появилась реальная возможность спасти чью-то жизнь, дать кому-то надежду на выздоровление».

Отметим, в течение года на территории Пермского края планируется привлечь около тысячи потенциальных доноров. В настоящее время в российском Национальном регистре всего 77 тыс. потенциальных доноров. Чтобы шанс на выздоровление получили хотя бы 50% нуждающихся в пересадке россиян, необходимо расширить регистр доноров до 500 тыс. человек.

По сообщению пресс-службы ПАО «Метафракс"