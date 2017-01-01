В «Хохловке» пройдёт «Губернская Масленица»

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18 февраля в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» состоится «Губернская Масленица».

Во время праздника на главной сцене пройдёт театрализованное представление с генерал-губернатором «губернии», пермскими звездами Боней и Кузьмичем и творческими коллективами Прикамья. В течение дня будут работать интерактивные и зрелищные площадки: конкурс гармонистов и частушки, традиционные мужские игры и обряды, катание на лошадях, шоу моржей.

Гостей праздника ждут также торговые ряды с пирогами, мёдом, уральскими ягодами и главным угощением Масленицы — блинами. В торговых рядах можно будет приобрести сувениры и творения ремесленников.

Праздник завершится традиционным сжиганием чучела Масленицы.

«Губернская Масленица» начнётся 18 февраля в 12.00 в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». Предварительная продажа билетов открыта в Музее пермских древностей (ул. Сибирская, 15) и Доме Мешкова (ул. Монастырская, 11).