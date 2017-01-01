Для школьников с севера Прикамья запустили автобус до исторического парка

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С 25 января для школьников из Чердынского, Соликамского и Красновишерского районов организовали специализированный автобус. Транспортное средство доставляет детей до исторического парка и обратно.

Напомним, исторический парк «Россия — моя история. Пермский край» открылся в Перми в декабре 2017 года. С момента открытия по 24 января экскурсии посетили учащиеся из 68 школ Перми и 25 городов Пермского края. В частности, в краевую столицу приезжали организованные группы школьников из Добрянки, Ильинского, Лобаново, Култаево, Чердыни, Соликамска, Кудымкара, Кунгура, Чернушки, Осы, Чайковского, Карагая, Оханска, Частых, Гремячинска и Кизела.

Источник — пресс-служба администрации губернатора

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