Пермское отделение Сбербанка может возглавить Константин Подвальный

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Бывший глава Кировского отделения Сбербанка, экс-финансист пермской группы «Ермак» Константин Подвальный назначен и. о. председателя правления Западно-Уральского банка и 26 января приступил к исполнению своих обязанностей.

С июля 2017 года после реорганизации Западно-Уральского банка Пермское отделение перешло в подчинение Волго-Вятского банка Сбербанка. Однако, как сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье», кадровое решение является переходным: предполагается, что в ближайшее время Константин Подвальный возглавит Пермское отделение. В Пермском отделении Сбербанка комментировать возможное назначение Константина Подвального отказались. Однако источник, знакомый с ситуацией, в беседе с «Новым компаньоном» эту информацию подтвердил.

Напомним, управляющий Пермским отделением Сбербанка Сергей Безродный в конце декабря прошлого года написал заявление об увольнении и в конце января покинул должность.