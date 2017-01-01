Юрий Трутнев посетил в Перми новый спортивный комплекс В новом спортивном комплексе школы №32 состоялось посвящение в учащиеся-спортсмены

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Фото: Константин Долгановский

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, губернатор Пермского края Максим Решетников и мэр Перми Дмитрий Самойлов.

Юрий Трутнев поздравил педагогов и учащихся с открытием спортивно-тренировочного комплекса и заявил, что здесь образовалась одна из сильнейших школ Киокушинкай в России и даже в мире.

«Мы видим, что на всех чемпионатах наши бойцы становятся первыми. И всё-таки не это самое главное. Я могу говорить от себя, потому что я прошёл путь от белого пояса до черного. И могу сказать, что Киокушин учит не только технике боя. Он учит не отступать, не сдаваться перед трудностями, терпеть боль, учит экономить своё время, правильно строить график своей жизни. Он помогает решать любые жизненные задачи. Я считаю, что в моей жизни школа Киокушин, мои учителя, Александр Николаевич Алымов, — сыграли очень большую роль. Поэтому мой долг: чем могу — поддерживать, чтобы ещё много наших мальчишек и девчонок могли пройти такую школу, стать сильными, смелыми, добрыми. Для страны это важно. Этот центр — большой шаг к тому, чтобы Россия стала сильнее», — отметил Юрий Трутнев.

Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе вручил благодарственные письма от «Российского Союза Боевых Искусств» Дмитрию Самойлову, президенту пермского филиала РСБИ Александру Алымову, директору СДЮСШОР «Киокушинкай» Перми Юрию Артюшкову, директору школы №32 Александру Гликсону, директору Федерации Киокушинкай Пермского края Константину Анкудинову, а также старшему тренеру-преподавателю спортивной школы Евгении Брагиной.

Фото: Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Максим Решетников вручил спортсменам благодарственные письма, а образовательному учреждению подарил сертификат на приобретение татами.

«Зал пропитан энергетикой, ребята уже обжили спорткомплекс и видно, что с большим удовольствием здесь тренируются. Нам в крае всемерно нужно помогать такого рода школам, потому что вокруг них формируется целая среда. Более того, такое сочетание образования и спорта приводит к другим, более качественным результатам. Нужно сделать, чтобы так было и в других школах, распространять подобный опыт на весь край», — сообщил глава региона.

Глава Перми Дмитрий Самойлов отметил, что открытие нового зала стало для коллектива школы значимым событием. «Открытие зала дает новые возможности для детей, которые учатся в этой школе, занимаются каратэ Киокушинкай», — добавил мэр города.

Отметим, в настоящее время в школе обучаются 1032 человека. Пять из них состоят в сборных Пермского края и России по различным видам спорта. Школа добилась выдающихся результатов в подготовке спортсменов, которые неоднократно становились призерами всероссийских и международных соревнований по киокушинкай, карате и черлидингу.

Источник — пресс-служба администрации Перми