В начале февраля в Прикамье похолодает до -27 Первая половина недели будет морозной, но уже к выходным, возможно, потеплеет до 0…-5°

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В понедельник в первой половине дня снегопады ожидаются в центральных районах края, в том числе и в Перми, а во второй половине — на севере. Температура воздуха составит -10…-15°.

В ночь на 30 января похолодает до -18…-23°, по северо-западу края будет теплее — до -15°. Днём осадков также не будет, температура воздуха сохранится в пределах -10…-15°.

В среду с приближением циклона с Европейской России усилится ветер, возможен небольшой снег по северо-западным районам. На остальной территории будет без осадков. Температура воздуха ночью составит -12...-17°, днём — -9…-14°.

Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, 1 февраля будет самым холодным днём на неделе. Ночью ожидается -18…-23°, днём — -13...-18°. Такой же холодной будет и ночь на 2 февраля. В Перми минимальная температура составит около -20°, по северу и востоку края — до -25…-27°.

Однако днём 2 февраля с приближением циклона с Европейской территории России может начаться резкое повышение температуры. Пока траектория прохождения циклона не определена, но 3 и 4 февраля в Пермском крае можно с высокой вероятностью ожидать потепления. Температура воздуха может повыситься до 0…-5°. Сильные снегопады ожидаются преимущественно по северным и западным районам края.