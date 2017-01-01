Чусовлянка стала четырёхкратной чемпионкой Европы по санному спорту

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В выходные в Сигулде (Латвия) прошёл чемпионат Европы и девятый этап Кубка мира по санному спорту.

Татьяна Иванова, представляющая в российской сборной Пермский край, завоевала своё четвёртое «золото» чемпионата Европы, третье в личных соревнованиях и попутно победила на этапе Кубка мира. По сумме двух заездов она опередила немку Натали Гейзенбергер на 0,087 секунды.

Отметим, Татьяна Иванова пропустила тренировочную неделю перед чемпионатом Европы из-за апелляционных слушаний в Спортивном арбитражном суде. Ранее Международный олимпийский комитет лишил чусовлянку серебряной медали олимпийских игр в Сочи и пожизненно отстранил её от участия в играх.