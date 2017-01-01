УЗПМ планирует полностью освоить российский рынок розничных продаж реагентов

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Уральский завод противогололёдных материалов (УЗПМ) подписал контракт с немецким концерном Haver&Boecker на поставку оборудования по высокоскоростной фасовке широкого спектра продукции.

По мнению руководства прикамского предприятия, новая техника предоставит возможность паковать более 200 тыс. тонн противогололёдных материалов в год. А это, в свою очередь, позволит заводу наращивать объёмы производства в рамках реализации проекта по освоению розничного рынка.

«Мы оцениваем, что сейчас уровень продаж противогололёдных материалов в сегменте розницы в России варьируется возле показателя в 20 тыс. тонн в год, но у этой ниши есть потенциал. Поэтому на текущий момент новая линия может обеспечить потребности страны в полном объёме, а также соответствовать растущему спросу в будущем. Кроме того, мощности закупленного оборудования позволят выполнять заказы потенциальных партнеров по фасовке сыпучих веществ», — рассказали в пресс-службе УЗПМ.

Как стало известно «Новому компаньону», стартовый объём инвестиций в строительство и приобретение оборудования цеха розничной фасовки составит порядка 1,5 млн евро. При этом линия будет полностью автоматизирована, упаковка будет производиться с помощью FFS-пленки, а для розничной продажи противогололёдные материалы будет фасоваться в мешки объёмом 10-50 килограммов.

На заводе сообщили также, что установка и запуск новой линии будут произведены в ближайшие время.





