Михаил Бабич: «Это поколение, которому уделяется много внимания» Полпред президента в ПФО встретился с пермскими студентами

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Фото: Константин Долгановский

26 января полпред президента в Приволжском федеральном округе в рамках своего визита в Пермь встретился со студентами Пермского государственного научно-исследовательского университета. По словам Михаила Бабича, встреча со студентами проходила без преподавателей, «чтобы студенты могли рассказать о насущных проблемах».

Михаил Бабич, полпред президента в ПФО:

— То поколение студентов, которое сегодня учится в вузах — это поколение новой России. Их осознанная жизнь началась уже на этапе развития страны в новых условиях. Эти ребята, окончив вузы, будут теми людьми, которые станут развивать страну. Они будут создавать те моральные и материальные ценности, которые позволят России занять то достойное место в мире, на которое мы рассчитываем. Это будет, действительно, особое поколение, которому уже сейчас уделяется много внимания. Это сегодня показал разговор с ректорами, об этом говорит наш анализ ситуации.

По словам Михаила Бабича, в стране уже сегодня появились образовательные учреждения высшей школы, оправдавшие вложенные в них средства.

«Те средства, которые направлялись на создание федеральных, национально-исследовательских университетов, опорных вузов, безусловно, создали сегодня не только высокий уровень образования, но и научно-технологическую среду, научно-производственную базу в наших высших учебных заведениях. Все эти вложения дают возможность студентам не только применять научную базу, но и практически реализовывать свои разработки в стенах вузов, в которых они учатся, доводить до коммерциализации. Самое главное, что образование становится все более конкурентоспособным. Сегодня работодатель за хорошими студентами приходит в вузы, сопровождает их, проводит целевые наборы. Целевых наборов становится всё больше и больше. Мы видим в этом положительную динамику», — говорит полномочный представитель президента.

По словам Михаила Бабича, вопросы студентов касались их дальнейшего трудоустройства, карьеры, возможности реализации тех знаний, которые они получили по специальности в высших учебных заведениях. «Разговор очень понравился, ребята очень мотивированные», — признался полпред президента.

Губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что считать молодёжную политику в крае успешной можно будет тогда, когда приток молодёжи в крае превысит отток.

«Тут нам есть над чем работать, к чему стремиться. Но мы делаем первые шаги, провели в прошлом году молодёжный форум и сейчас планируем на этот год. Регулярные встречи с молодёжью, активное фестивальной движение, вовлечение молодёжи в общественную жизнь... Впрочем, молодёжь и вовлекать не надо. Надо только создать возможности, молодёжь придёт сама», — заявил глава региона.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Спасибо студентам за то настроение, которое они привнесли своими конструктивными, деловыми вопросами о создании в крае нормальной городской среды, среды для жизни. Хорошие, практические вопросы. Понравились они еще и потому, что нам есть, что на них ответить. Задач достаточно много и мы обещаем молодёжи, что будем и дальше взаимодействовать с ними. Например, был вопрос по поводу больших проектов — где можно задействовать строительные молодёжные отряды. Об этом надо подумать.