«ЛУКОЙЛ» дал старт конкурсу социальных и культурных проектов

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В Пермской крае начались консультации для соискателей грантов XVII Конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ».

По решению жюри конкурса, помимо основных номинаций - экология, духовность и культура, а также спорт, - в честь Года добровольца учреждена специальная – «Молодёжная инициатива». Это проекты, направленные на поддержку научно-технического и творческого потенциала молодёжи, повышение гражданской активности и престижа волонтёрства.

«Грантовый фонд Конкурса сохранен на уровне 25 млн руб. Руководство компании понимает всю важность поддержки инициатив в регионах. Надеюсь, что ряды наших добровольцев пополнятся, а все лучшее, что было сделано в рамках Года экологии, получит продолжение», - сказал представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.

Первые консультации для претендентов состоятся в Ильинском и Добрянском районах уже 31 января. В рамках таких встреч со специалистами «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» все желающие узнают, как правильно оформить документы и подать заявку на конкурс, а также какие требования жюри предъявляет к проектам, которые претендуют на победу. Готовые работы по благоустройству и улучшению жизни посёлков и городов региона будут приниматься до 26 марта 2018 года.

Определение победителей и вручение сертификатов состоится весной 2018 года. Приём заявок осуществляется региональными представителями Центра общественных связей в территориях производственной деятельности предприятия и в центральном офисе по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 62.

Подробную информацию о графике встреч в районах можно получить в Центре общественных связей «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по телефону 8 (342) 23-56-584, а также по электронной почте Vadim.Evdokimov@lp.lukoil.com

По сообщению пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»