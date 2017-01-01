PAN City Group подводит итоги юбилейного года

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2017 год запомнился участникам рынка недвижимости масштабом изменений во всех областях: правовых, финансовых, социальных, стал годом реформ в строительной отрасли в России. Менялась система ценообразования, правила ипотечного кредитования, условия долевого строительства. Внесены важные изменения в градостроительный кодекс, улучшился процесс регистрации прав на недвижимость в Росреестре — сокращены сроки оказания услуг. В Перми произошло введение коэффициента плотности жилой застройки территории.

Этот год стал особенным, знаковым для PAN City Group, в 2017 году компания отметила 25-летие профессиональной деятельности на рынке недвижимости. Компания встретила свой юбилей новыми проектами и развитием действующих бизнес-направлений. Главную задачу при строительстве объектов PAN City Group видит в создании качественных проработанных проектов и системном подходе к созданию комфортной среды для будущих жителей. Чем же запомнился 2017 год? Расскажем обо всём по порядку.

Первый концептуальный дом в Кондратово

В 2017 году компания PAN City Group презентовала новый 16-этажный жилой дом «Салют» (Пермский район, посёлок Кондратово, ул. Камская, 2/2). Это первый концептуальный жилой комплекс в поселении Кондратово, в котором сочетается функциональность современного жилья с развитой инфраструктурой. При возведении ЖК «Салют» была выбрана сборно-каркасная технология — «КУБ 2,5», позволяющая реализовать любые архитектурные задачи для перепланировки квартиры, что выгодно отличает эту технологию строительства от панельных и кирпичных домов.

Дом расположен в 20 минутах езды от центра Перми на главной улице Кондратово. Авторские фасады, разработанные при участии итальянского архитектора Emiliano Sciacca, уютное дизайнерское оформление холла и мест общего пользования, безопасный двор с детским игровым комплексом из натуральных материалов, охраняемая территория с консьерж-службой — всё это сделает проживание в ЖК «Салют» по-настоящему комфортным. На данный момент дом готов на 37%, завершено возведение каркаса.

Второй премьерой года стал ЖК «Атмосфера» на Краснополянской, 21. Это 19-этажный дом эконом-класса в микрорайоне Владимирский на 198 квартир, строительство которого стартовало в 2017 году. В данном проекте будут реализованы нестандартные технологичные решения девелопера, которые сделают новый дом максимально комфортным для его будущих жителей.

На территории ЖК «Альпийская горка» был построен наземный парковочный комплекс, который позволит жителям комфортно парковать свои автомобили, и готовится к передаче в муниципалитет детский сад на 100 мест.

В целом в уходящем году компания PAN City Group помогла реализовать мечту о новом комфортном жилье 200 семьям в Перми.

Управление: прирост и реновация

В 2017 году была продолжена реновация территории бизнес-парка «Морион». Благодаря планомерной работе и обновлению образа бизнес-парка, эта площадка стала одним из центров притяжения для бизнеса и достойным местом проведения презентации IT-проектов Пермского края для президента Российской Федерации Владимира Путина в сентябре 2017 года.

Вырос объём объектов в управлении УК «Клевер» . Многие проекты PAN City Group рождались на глазах управляющей компании-партнёра, что позволяло команде «Клевера» окунуться в будущий управленческий объект ещё на этапе застройки, учесть все нюансы и стать экспертом в вопросах управления многоквартирными домами. Именно этот опыт стал решающим при выборе застройщиком «ЖБК-Инвест» управляющей компании для нового дома «Моцарт» (Пермь, ул. Борчанинова, 50). Помимо того, в пул объектов в уходящем году вошёл жилой дом «Гиацинт» в ЖК «Альпийская горка» (Пермь, ул. Чернышевского, 17д).

Сильная команда — это главное!

Профессионализм команды PAN City Group является важным критерием успешности, ведь благодаря этому компания остается экспертом в своей сфере и движется вперёд к осуществлению стратегических задач. Уровень компетенций команды признан в деловых кругах краевой столицы и других городов и регионов страны. Так, в сентябре 2017 года специалисты PAN City Group участвовали в качестве экспертов в работе международного инвестиционного форума PRO Estate в Москве. Традиционно ежегодно PAN City Group, как полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов в Перми, принимает участие в Камском форуме профессионалов рынка недвижимости, отвечая за модерацию и организацию секции по девелопменту и развитию коммерческой недвижимости.

Вступив в новый 2018 год, команда PAN City Group уверенно смотрит в будущее. У компании много планов, осуществление которых призвано изменить к лучшему как жизнь обычных горожан, так и деятельность многих представителей пермского бизнеса.

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