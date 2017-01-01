По итогам 2017 года гендиректор «Уралкалия» назвал рост производства существенным

«Уралкалий», один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, по итогам 2017 года нарастил объёмы производства, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Дмитрий Осипов.

«Потребление в Российской Федерации растет, мы очень рады — мы поставляем миллионы тонн, по итогам 2017 года есть существенный рост производства, компания сработала очень хорошо», — сказал топ-менеджер предприятия.



Производственные активы «Уралкалия» включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске Пермский край на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Основными владельцами «Уралкалия» являются Дмитрий Мазепин и его партнер, белорусский предприниматель Дмитрий Лобяк, которые владеют примерно по 20% акций компании.