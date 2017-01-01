По итогам 2017 года гендиректор «Уралкалия» назвал рост производства существенным
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«Уралкалий», один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, по итогам 2017 года нарастил объёмы производства, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Дмитрий Осипов.
«Потребление в Российской Федерации растет, мы очень рады — мы поставляем миллионы тонн, по итогам 2017 года есть существенный рост производства, компания сработала очень хорошо», — сказал топ-менеджер предприятия.
Производственные активы «Уралкалия» включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске Пермский край на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Основными владельцами «Уралкалия» являются Дмитрий Мазепин и его партнер, белорусский предприниматель Дмитрий Лобяк, которые владеют примерно по 20% акций компании.
Производственные активы «Уралкалия» включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске Пермский край на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Основными владельцами «Уралкалия» являются Дмитрий Мазепин и его партнер, белорусский предприниматель Дмитрий Лобяк, которые владеют примерно по 20% акций компании.
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