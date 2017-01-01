Краевые власти создали «Центр информационного развития»

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По информации «Нового компаньона», при Министерстве информационного развития и связи Прикамья создано государственное бюджетное учреждение «Центр информационного развития Пермского края».

Сообщается, что Центр будет заниматься созданием и развитием информационных систем, ведением информационных ресурсов и баз данных, предоставлением программного обеспечения, инженерной, вычислительной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на основе «облачных технологий». Также в функционал учреждения войдут производство и выпуск сетевого издания, освещение и проведение мероприятий в сфере деятельности средств массовой информации, подготовка аналитических обзоров, отчётов и прочих информационных материалов в области ИКТ, информационная поддержка и продвижение проектов.

В настоящее время формируется штат Центра, и.о. руководителя назначен Андрей Замятин, который ранее работал в ИТ-компаниях Прикамья.