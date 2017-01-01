Чрезвычайная ситуация в Саранах стабилизировалась

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Ситуация в посёлке Сараны Горнозаводского района, где 22 января был объявлен режим ЧС, стабилизировалась. Восстановительные работы полностью обеспечены материально-техническими средствами, работает 17 аварийно-ремонтных бригад, сообщает пресс-служба Региональной службы по тарифам.

В работе сейчас остаются 8 двухэтажных домов барачного типа, признанные ветхими и аварийными. На восстановление инженерных систем этих домов требуется больше времени и ресурсов. В них расположено 76 квартир, из которых 63 — жилые. В этих квартирах проживает 70 человек, в том числе 8 детей.

Пять домов находятся в стадии высокой готовности к пуску центрального отопления.

Напомним, 21 января с 00:30 до 10:30 произошла остановка котельной и отключилось электроснабжение в посёлке Сараны Горнозаводского района, в результате чего произошло размораживание теплотрассы и отключилось центральное теплоснабжение. По состоянию на 23 января в посёлке фактически без тепла остались жители 26 многоквартирных и 12 двухквартирных домов, в которых проживает свыше 400 человек, в том числе 133 ребёнка.