Снято руководство колонии строгого режима в Чусовском районе

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Алексей Гречищев

Начальник исправительной колонии №10 ГУФСИН России по Пермскому краю Евгений Новожёнов и его заместитель отстранены от работы в связи с возбуждением уголовного дела.

По предварительным данным, основанием для этого стали злоупотребления служебным положением, в том числе финансового порядка, сообщает Пермский региональный правозащитный центр.

Евгений Новожёнов возглавлял исправительное учреждение около года. Он заступил на этот пост после назначения на должность предыдущего руководителя ГУФСИН по Пермскому краю Григория Жёлудова и считался его ставленником.

Колония №10 — колония строгого режима, находится в посёлке Всесвятская Чусовского района, одно из самых крупных исправительных учреждений в Пермском крае. Здесь расположено большое производство, в первую очередь — металлообработка: имеется участок холодной штамповки, участок электрогазосварки, а помимо этого животноводческий и деревообрабатывающие участки.