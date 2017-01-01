В 2017 году «Азот» увеличил выпуск продукции

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В 2017 году в филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» было произведено 2 257 896 тонн товарной продукции, что на 44 975 тонн превышает показатель 2016 года.

Самых высоких результатов «Азот» добился в выпуске карбамида. За 12 месяцев выработано 551 746 тонн этого продукта, что на 19 944 тонн (3,8%) превышает показатели предыдущего периода. Также отличных результатов филиалу удалось достичь в выпуске аммиачной селитры. Цехом 3А произведено 1 151 662 тонн продукта, что выше показателей прошлого года на 14 510 тонн (1,3%). Также важно отметить стабильную динамику роста спроса на продукцию цеха нитрит-нитратных солей, следствием которой стало увеличение роста производительности цеха почти на 2% и перевыполнение бизнес-плана 2017 года на 7%.

Практически по всем подразделениям предприятия в минувшем году отмечена положительная динамика суточных выработок. В среднем она увеличилась на 1-4%.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Несмотря на отсутствие роста производства российской химической индустрии в прошлом году, по данным Росстата, наше предприятие оперативно реагировало на требования рынка и выпускало наиболее востребованные товарные позиции. Благодаря сбалансированной производственной и сбытовой политике мы смогли в непростой экономической ситуации удовлетворить запросы потребителей, а результаты модернизации предприятия последних пяти лет позволили вывести производство на максимальную проектную мощность. В планах — не останавливаться на достигнутом и продолжать политику модернизации и развития.

Напомним, в 2017 году цех слабой азотной кислоты филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» достиг рекордного количества выпуска продукции — 1 млн 200 тыс. тонн в год, минимизировал простои и внеплановые остановки. Впервые за 40 лет подразделение вышло на максимальную проектную мощность — 1,2 млн тонн продукции в год. Достичь увеличения выпуска продукта цеху слабой азотной кислоты удалось благодаря проведению крупномасштабных технических работ в рамках капитальных вложений, стабильной работе производства, а также за счёт грамотной и слаженной работы коллектива цеха.

По сообщению пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»