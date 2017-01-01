Приговор виновному в массовом отравлении школьников повару оставлен в силе

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Суд первой инстанции признал повара муниципального предприятия, обслуживающего МАОУ «Верещагинская средняя общеобразовательная школа №121», виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

В ходе следствия было установлено, что 22 ноября 2016 года виновная с нарушением санитарно-эпидемиологических правил и норм приготовила плов из отварной птицы, который в течение дня был подан на обед учащимся и сотрудникам школы. При этом последние порции были выданы еще и с нарушением установленного срока реализации готовой продукции.

В результате нарушения технологии приготовления блюда в нём произошло накопление возбудителя инфекционного заболевания, который и явился причиной массового заболевания 27 учащихся младшей школы, сообщает прокуратура Пермского края.

Суд, с учётом позиции государственного обвинения, приговорил повара к самому строгому виду наказания, предусмотренному санкцией данной статьи, в виде 10 месяцев ограничения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией и услугами общественного питания, на один год. Также с МУП «Верещагинский комбинат детского питания» взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевших в размере 80 тыс. руб.

Постановлением апелляционной инстанции Пермского краевого суда приговор оставлен без изменения.