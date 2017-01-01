В выходные на севере Пермского края пройдёт сильный снегопад Осадки дойдут до Перми только в воскресенье, но снега будет намного меньше, чем в начале этой недели

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Как сообщил «Новому компаньону» специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов, в выходные в Перми сохранится влияние мощного антициклона, поэтому существенного изменения характера погоды не ожидается.

«В субботу будет высокое атмосферное давление, облачная погода и довольно-таки заметный ветер юго и юго-западного направления с порывами до 10-12 м/с. Температура при этом составит чуть ниже -10°. По южным районам края возможно -18°. В то же время, север края окажется под влиянием малоподвижного атмосферного фронта, поэтому там пройдёт довольно сильный снегопад. За субботу и воскресенье по северу края может выпасть до 15 мм осадков. До Перми этот снегопад если и доберётся, то произойдёт это только в воскресенье во второй половине дня. При этом количество осадков вряд ли превысит 2-3 мм», — отметил синоптик.

По словам Андрея Шихова, в воскресенье будет теплее, чем субботу, на 1-2 градуса. Сильный ветер сохранится и даже усилится. «Но он всё равно будет значительно слабее, чем в начале недели, когда был настоящий шторм. Тогда были порывы больше 15 м/с», — пояснил специалист.

В начале следующей недели сибирский антициклон начнёт разрушаться. Но потепление до Урала пока не дойдёт. Сильных осадков в первой половине следующей недели также не будет.