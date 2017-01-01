В Прикамье могут внедрить проект «Умный город»

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Правительство Пермского края и ПАО «Ростелеком» обсудили возможности трёхстороннего взаимодействия по реализации на территории региона проектов «Умного города».

Проекты подразумевают внедрение комплекса технических решений и организационных мероприятий, направленных на достижение максимально возможного качества управления ресурсами и предоставления услуг, а также создание благоприятных условий для проживания, пребывания и деловой активности.

Главной стратегической целью «умной» трансформации является достижение эффективности в управлении городом за счёт развития и максимального использования цифровых технологий. «Умные технологии» можно внедрять в самых разных областях жизнедеятельности: образовании, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, медицине, обеспечении безопасности, транспортной сфере и т.д.

Как отметили в министерстве информационного развития и связи Пермского края, этот опыт позволил бы создать наглядный пример для распространения «умных» технологий в рамках федеральной программы «Цифровая экономика».

Как подчеркнул губернатор Пермского края Максим Решетников, технология «Умный город» — это комплекс решений, проектов, систем, выстроенных по горизонтальному (территориальному) принципу и по вертикальному (отраслевому). «Наша задача — собрать компоненты так, чтобы реализация проектов была направлена на интеграционные эффекты как внутри отрасли, так и между отраслями. Например, развитие геоинформационных систем позволит внедрять элементы «Умного города» в земельных отношениях, инфраструктуре, транспортной сфере, налоговой политике. Пункты весогабаритного контроля могут использоваться для контроля незаконной вырубки лесов», — пояснил глава Прикамья. Также он отметил, что совместно с ПАО «Ростелеком» будет организована конференция, на которой будут рассмотрены наиболее успешные практики внедрения smart-city в Пермском крае и опыт других регионов.

Советник губернатора Павел Шевыров отметил, что у технологии нет ограничений, она может быть использована во всех сферах жизни общества. «Умный город» это метод управления, решения каких-то вопросов автоматически. Проект может быть реализован на всех территориях страны, — пояснил Павел Шевыров. — Задача края — координировать на этапе внедрения, содействие, снятие барьеров, которые могу возникнуть, выбор приоритетов и выстраивание взаимодействия всех участников».

Вице-президент—директор макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Сергей Гусев обратил внимание на то, что комплексный проект «умного города» позволит «собрать» и показать эффект от системного подхода, где умные решения для здоровья людей, транспорта, безопасности, энергоэффективности собраны вместе и создают действительно комфортную среду для жизни и развития людей и бизнеса. «Цифровая экономика — это, прежде всего, умные решения, которые позволяют и государству и простым людям экономить бюджеты, ресурсы, обеспечивают комфортную и безопасную жизнь. Элементы «умного города» уже успешно реализованы в Пермском крае, например, платформа системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации — это уже не просто видеокамеры, а интеллектуальные цифровые сервисы, которые анализируют, помогают принимать решения, начиная с управления транспортными потоками и заканчивая помощью в поимке нарушителей правопорядка».

Напомним, о необходимости развития цифровой экономики говорили осенью прошлого года на встрече президента России Владимира Путина с представителями IT-сообщества Пермского края. В настоящее время министерством информационного развития и связи Пермского края совместно с экспертным сообществом ведется разработка комплексной региональной программы «Цифровая экономика Пермского края», которая включает в себя концепцию, план мероприятий и дорожные карты по реализации проектов.