Детям-сиротам в Прикамье увеличат нормативы жилья

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Депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли проект закона об увеличении нормы площади жилого помещения по договору социального найма детям-сиротам.

Законопроект предлагает изменить общую площадь жилого помещения специализированного жилищного фонда, предоставляемого детям-сиротам, установив его не менее 28 и не более 38 кв. м. При этом средний размер площади составляет 33 кв. м.

Инициатива связана с анализом рынка недвижимости и проведенных органами местного самоуправления электронных аукционов на приобретение жилых помещений для формирования муниципального специализированного жилищного фонда для детей-сирот. Изучение текущей ситуации показало, что в большинстве муниципальных образований Пермского края, на рынке первичного и вторичного жилья отсутствует достаточное количество жилых помещений, соответствующих требованию по общей площади жилого помещения не более 33 кв. м..