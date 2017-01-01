В Прикамье могут ограничить условия продажи алкоголя в сетях общественного питания

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Сегодня, 25 января, прикамские парламентарии поддержали проект постановления о внесении изменений в федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении её потребления.

Суть инициативы заключается в том, чтобы федеральный законодатель наделил органы государственной власти субъектов РФ правом устанавливать дополнительные ограничения по времени, месту и условиям розничной продажи алкогольной продукции в сетях общественного питания.

«На данный момент таких полномочий у субъектов нет, в связи с чем существуют серьезные нарушения по продаже алкогольной продукции в таких предприятиях общественного питания, как закусочные. Мы неправомочны вмешиваться в данный порядок, в связи с чем предлагается внести соответствующую законодательную инициативу», — объяснил заместитель председателя комитета Заксобрания Пермского края по промышленности, экономической политике и налогам Сергей Ветошкин.

В итоге за внесение изменений проголосовали 48 депутатов, четверо воздержались.

«Новый компаньон»