Краевые законодатели поддержали преобразование Гремячинска и Кизела в городские округа Территориям будут возмещать убытки до тех пор, пока их налоговый потенциал не превысит тот, что был за год до объединения

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 25 января, депутаты краевого парламента рассмотрели сразу три законопроекта, касающихся муниципальной реформы в регионе. Два из них — о преобразовании Гремячинского и Кизеловского городских поселений, ещё один — о компенсации городским округам Пермского края доходов по НДФЛ, которые они теряют после изменения статуса территории.

Глава Гремячинского района Ирина Белунькина сообщила, что создание Гремячинского городского округа позволит упростить систему муниципального управления, сделать её более понятной для населения и обеспечить эффективное решение задач.

Ирина Белунькина, глава Гремячинского района:

— На территории округа будет создана одна администрация. Будет один глава и один представительный орган, что значительно упростит работу административного аппарата. Ликвидируются дублирующие функции муниципальных администраций. Сократится документооборот. Немаловажным моментом является наличие полномочий у городского округа принимать решения об участии в региональных и федеральных программах. Не секрет, что сегодня в поселениях не хватает кадров, которые способны подготовить необходимую документацию для исполнения собственных полномочий или участия в краевых и федеральных программах. Централизованная кадровая и бюджетная политика обеспечит рациональное использование ресурсов, а формирование единого бюджета позволит равномерно распределять бюджетные средства по мере потребности в той или иной территории.

Депутат Армен Гарслян, представляющий в краевом парламенте Кизел, Гремячинск и Губаху, подчеркнул, что для создания городских округов была проведена большая работа.

Армен Гарслян, депутат Законодательного собрания Пермского края:

— Мы в течение года рассматривали данный вопрос, провели встречи с жителями, собрали депутатов всех уровней. Этот вопрос созрел не спонтанно, мы к нему шли целенаправленно. Когда Губаха становилась городским округом, всё было по-другому, мы прошли через референдум. Сейчас же всё просто. На самом деле, Гремячинск, например, компактный, и, честно говоря, четырёх глав и четыре состава депутатов там тяжело набрать.

Законопроект о компенсации городским округам выпадающих доходов представил министр территориального развития Роман Кокшаров.

Фото: Константин Долгановский

Роман Кокшаров, министр территориального развития Пермского края:

— При образовании в городской округ часть доходов от НДФЛ выпадает, так как налог имеет разную ставку в зависимости от типа муниципального образования: в районы передаётся 7% от НДФЛ, а в городские округа — 2%. Мы не должны допустить сокращения доходной части бюджета городского округа. Поэтому предлагается компенсировать выпадающие доходы с помощью возмещения разницы в налоговом потенциале по НДФЛ. Компенсации будут начисляться городскому округу до тех пор, пока его налоговый потенциал не превысит тот, который был за год до объединения.

Деньги предлагается заложить для муниципалитетов, где уже начался процесс объединения: Чайковскому — 53,7 млн руб., Краснокамску — 25,3 млн руб., Кизелу — 5,8 млн , Гремячинску — 2,5 млн.

Несколько лет назад объединения в городские округа также прошли в Лысьве и Губахе. По словам Романа Кокшарова, они тоже имели выпадающие доходы, поэтому власти решили исправить эту несправедливость и тоже предусмотреть для них компенсацию — в размере 40,7 млн руб. По словам Романа Кокшарова, все эти цифры предварительные и будут уточняться после объединения.

Также министр добавил, что недавно начался процесс объединения в Кунгурском районе, в поселениях уже идут публичные слушания. Заместитель председателя Законодательного собрания Алексей Золотарёв отметил, что тема объединения Кунгура и Кунгурского района обсуждается уже 30 лет.

Алексей Золотарёв, депутат Законодательного собрания Пермского края:

— Сегодня ситуация сложилась таким образом, что город уже вырос, а от объединения выгоду получат не только жители Кунгура, но и Кунгурского района. Это поможет стимулировать как человеческие ресурсы, так и финансовые. Если говорить о финансовой поддержке из краевого бюджета, то смею заверить, что муниципальные образования не потеряют ни одного рубля. Я думаю, что при правильной консолидации управленческих решений они даже выиграют и получат дополнительную финансовую подготовку.

Во второй части законопроекта о компенсациях при создании городских округов говорилось о выплате денежного пособия муниципальным служащим, которые после объединения потеряют работу и не смогут трудоустроиться. Право на получение пособия имеют глава района, его заместители, председатель Земского собрания, глава администрации района и его заместители, глава поселения, а также председатель гордумы или Совета депутатов. Им компенсируют потерянный доход в течение одного года. В случае если чиновник сможет найти работу, но его зарплата будет ниже зарплаты до объединения, ему будут доплачивать разницу.

При этом Роман Кокшаров уверен, что все специалисты обязательно найдут работу на территории городского округа: они имеют большой опыт, а в территориях есть кадровый голод. Поэтому, по словам министра территориального развития, расходы краевого бюджета в лучшем случае составят 5 млн руб.

В итоге депутаты единогласно проголосовали по всем трём вопросам. При этом законопроекты о создании Гремячинского и Кизеловского городских округов приняли сразу в двух чтениях.