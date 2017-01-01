«Единая Россия» намерена устранять барьеры в работе ОПК

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Фото: Константин Долгановский

Задача по устранению законодательных барьеров диверсификации ОПК, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным, станет одним из приоритетов работы фракции «Единой России» в весеннюю сессию Государственной думы. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме по законопроектной деятельности Андрей Исаев.

«Сегодня оборонная промышленность — одна из передовых отраслей российской экономики, которая является одним из локомотивов нашей промышленности. Поэтому необходимо, чтобы сосредоточенные там ресурсы — и человеческие, и технологические, и инновационные — работали на выпуск не только оборонной, но и гражданской продукции, то есть задача диверсификации здесь крайне важна», — отметил Андрей Исаев.

По словам парламентария, во фракции «Единой России» есть немало людей, которые до своей депутатской деятельности были связаны с оборонным комплексом. «Мы намерены также привлечь иных экспертов и специалистов, руководителей предприятий и в самое ближайшее время провести обсуждение на различных имеющихся у нас по реализации задачи, поставленной президентом РФ, экспертных площадках и наметить план действий», — уточнил Андрей Исаев.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, координатор партпроекта «Локомотивы роста» Денис Кравченко, в свою очередь, подтвердил, что для повышения стабильности экономики страны нужен комплексный подход к развитию оборонного и гражданского производства.

«Это должно стать частью работы каждого предприятия ОПК — выполняться на системной основе. Нашим предприятиям необходимо постоянно осуществлять поиск новых рыночных ниш, развивать технологии производства, снижать издержки производства», — отметил Денис Кравченко.

По его словам, в рамках деятельности профильного комитета, а также партпроекта «Единой России» «Локомотивы роста» сегодня прорабатываются не только возможности устранения законодательных барьеров, но и ведётся поиск новых инструментов поддержки промышленности. «В частности, с Минфином мы разрабатываем форматы реализации новых принципов работы специальных приоритетных инвестиционных контрактов — СПИК 2.0, с Министерством экономического развития обсуждаем возможности расширения концессионных соглашений на проекты в области создания продукции гражданского и двойного назначения. Безусловно, мы продолжим работу в этих направлениях, проведём детальный анализ законодательных барьеров, препятствующих диверсификации оборонной промышленности, по результатам которого будут подготовлены поправки в действующее законодательство», — заключил он.

Напомним, 24 января в ходе посещения Уфимского моторостроительного производственного объединения Владимир Путин обратил внимание на необходимость развития гражданского производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. «Надо внимательно проанализировать, какие барьеры, прежде всего, законодательные, препятствуют диверсификации оборонных производств, в том числе при госзакупках, что не позволяет заключать так называемые контракты полного жизненного цикла и так далее. Работа по устранению таких барьеров должна быть проведена уже в весеннюю парламентскую сессию», — заявил президент РФ.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» в Пермском крае





