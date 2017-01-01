Летом начнутся прямые вылеты из Перми в Геленджик

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Фото: Константин Долгановский

С 18 июня по 19 сентября 2018 года по понедельникам и средам будут осуществляться рейсы Геленджик—Пермь—Геленджик.

Выполнять полёты на самолетах типа Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров будет авиакомпания «ЮВТ АЭРО», сообщает пресс-служба пермского аэропорта.

Вылет из Геленджика — в 12:20, прибытие в аэропорт Перми — в 17:10; обратный вылет из Перми — в 17:50, прибытие в аэропорт Геленджика — в 18:50 (время для всех аэропортов указано местное). Время в пути — 3 часа.

Билеты уже поступили в продажу, их стоимость начинается от 8,090 тыс. руб. (цена указана для одного пассажира по минимальному тарифу, включая все таксы и сборы).