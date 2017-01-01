Пермские парламентарии вновь признали референдум о проведении прямых выборов глав незаконным
Депутаты Законодательного собрания Прикамья признали референдум о проведении прямых выборов глав муниципалитетов не соответствующим федеральному законодательству.
Напомним, с предложением провести референдум выступили координатор Пермского представительства Ассоциации «Голос» Виталий Ковин и руководитель краевого отделения Партии народной свободы Михаил Касимов.
В ходе пленарного заседания депутаты отметили, что вопрос референдума не соответствует федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и закону Пермского края «О референдуме Пермского края».
За решение комитета проголосовали 44 парламентария, против — двое, двое воздержались. Авторы инициативы намерены обратиться в Конституционный суд РФ.
«Новый компаньон»