Пермские парламентарии вновь признали референдум о проведении прямых выборов глав незаконным

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Фото: Константин Долгановский

Депутаты Законодательного собрания Прикамья признали референдум о проведении прямых выборов глав муниципалитетов не соответствующим федеральному законодательству.

Напомним, с предложением провести референдум выступили координатор Пермского представительства Ассоциации «Голос» Виталий Ковин и руководитель краевого отделения Партии народной свободы Михаил Касимов.

В ходе пленарного заседания депутаты отметили, что вопрос референдума не соответствует федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и закону Пермского края «О референдуме Пермского края».

За решение комитета проголосовали 44 парламентария, против — двое, двое воздержались. Авторы инициативы намерены обратиться в Конституционный суд РФ.

«Новый компаньон»