ООО «Ирбис-Плюс» требует от Росалкогольрегулирования возврата лицензии

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Компания «Ирбис-Плюс» обратилась в Арбитражный суд Пермского края с требованием о признании недействительным решения Росалкогольрегулирования от 22 декабря 2017 года об аннулировании лицензии.

Как сообщили «Новому компаньону» в Минпромторге Прикамья, 22 декабря 2017 года Росалкогольрегулирование (РАР) приняло решение аннулировать лицензию ООО «Ирбис-Плюс» по причине нарушения 171 ФЗ (цена ниже рыночной стоимости).

«25 декабря РАР уведомил об этом Минпромторг Пермского края, который по закону обязан был приостановить действие лицензии до вступления решения РАР в законную силу через 30 дней. ООО «Ирбис-плюс» обратилось в суд для оспаривания решения об аннулировании лицензии. 27 декабря суд принял обеспечительные меры и приостановил решение РАР об аннулировании до окончательного принятия решения», — сообщают в пресс-службе министерства.

Вопрос об аннулировании лицензии будет вновь рассмотрен судом 15 февраля.

ООО «Ирбис-Плюс» занимается розничной продажей алкогольной продукции. Выручка компании по итогам 2016 года составила 384,7 млн руб., чистая прибыль — 33,3 млн руб.