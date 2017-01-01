В Саранах без тепла остаются 12 домов На месте аварии работают ремонтно-аварийные бригады со всего края

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Фото: Константин Долгановский

По данным на 12.00 25 января в посёлке Сараны Горнозаводского района без тепла по-прежнему остаются 12 домов, в которых проживает 95 человек, в том числе 11 детей. Поскольку дома оснащены печным отоплением, температуры в квартирах держатся в пределах нормы (18-20 градусов).

На месте аварии работают 15 бригад. Всего — около 60 человек. Центральная тепломагистраль полностью восстановлена. Как только на ней в результате перемерзания труб возникают порывы, их оперативно устраняют. Шесть домов сейчас готовы к запуску, сообщает РСТ.

Сейчас работы ведутся, в основном, на внутренних сетях теплоснабжения и на вводах в дома, поэтому в ночное время они приостанавливаются. Дело в том, что пока дома отапливались печами, трубы внутри домов тоже замерзли. Нельзя запустить дом без проведения этих работ. Чтобы минимизировать дискомфорт от сварочных работ, РСТ принято решение поменять трубы на пластиковые. Кроме того, они прочнее металлических и при должной эксплуатации прослужат дольше.

Школа и ФАП работают. Температура в детском саду восстановлена, но пока он закрыт для посетителей: давление и температура теплоносителя ещё не стабильны, а к температурному режиму в дошкольном учреждении предъявляются жёсткие требования.

В настоящее время Региональная служба по тарифам решает вопрос о привлечении к устранению ЧП Фонда капитального ремонта. Предполагается, что несколько домов посёлка, которые включены в краевую Программу капремонта, будут отремонтированы раньше. Речь идет о замене инженерных сетей внутри домов.

Напомним, ЧС в поселке Сараны Горнозаводского района была объявлена ночью 22 января. В ночь на 21 января из-за перепадов электроснабжения произошла остановка котельной, эксплуатируемой ОАО «Шахта Рудная». В результате последовала разморозка системы теплоснабжения, спровоцировавшая выход из строя задвижки ЦТП. В результате нескольких неверных решений со стороны руководства Горнозаводского района ситуация достигла масштаба чрезвычайной. Вышла из строя вторая задвижка, вода в системе замёрзла, трубы от гидроудара «полопались». 22 января на место ЧП выехал заместитель руководителя Региональной службы по тарифам Юрий Крестьянников. Силами РСТ на место ЧП были привлечены ремонтно-аварийные бригады из Березников, Лысьвы, Чусового, Губахи, Гремячинска, Добрянки, а также специалисты-теплотехники МУП «ГКТХ» из Перми и специалисты пермского филиала компании ПАО «Т Плюс».

Губернатор Пермского края Максим Решетников дал поручение Региональной службе по тарифам и краевому Министерству территориального развития не только проконтролировать решение сложившейся ситуации, но и разобраться в последствиях аварии. И.о. вице-премьера Пермского края Антон Удальёв сегодня, 25 января, выехал в посёлок Сараны Горнозаводского района. Он проверит ход восстановительных работ, встретится с жителями, пострадавшими от аварии на теплосетях, а также на месте определит потребность в дополнительных ресурсах.