Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 26 января

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Разговоры стихнут скоро, а тепло останется… В краевом суде после новогодних праздников начали рассматривать очередное дело о тарифах на тепло в Перми.

Иномарка среди подмостков. Театр-Театр сможет похвалиться самой современной сценой в России.

Твой город — твоё решение. Конкурс «Идеи, преображающие города» продолжает приём заявок.

Разговор по душам. Как понять, что вашему ребёнку нужна помощь?

Дети — «За чистую воду!» В Прикамье стартовал экологический творческий конкурс.

Помогай и выигрывай. Известная гимнастка поможет маленьким пермякам победить рак.

С любовью к природе. В Фестивальном доме продолжает работу фотовыставка «National Geographic Россия».

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! В Интернет-сети газету «Пятница» можно найти на сайте friday.perm.ru и в социальной сети «ВКонтакте».

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