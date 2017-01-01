В Прикамье для резидентов индустриальных парков планируют понизить налоги

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Вчера, 24 января, на заседании комитета по промышленности, экономической политике и налогам зампредседателя правительства, министр промышленности Пермского края Алексей Чибисов сообщил, что в регионе планируется установить особый режим налогообложения для управляющих компаний и резидентов индустриальных и промышленных парков.

Пониженная ставка по налогам на прибыль организаций на 2018-2020 год составит 12,5%. В последующие годы ставка будет повышена до 13,5%. Планируется, что в отношении резидентов парков налоговые ставки по налогу на имущество организаций будут понижены до 1,1%. Для управляющих компаний устанавливается нулевой налог на имущество.

Депутат Юрий Борисовец поинтересовался, почему для резидентов устанавливается ставка по налогам в именно 1,1%.

«При создании индустриальных парков не хотелось, чтобы будущий резидент ставил во главу угла исключительно освобождение от налога на имущество. Важно, чтобы у него были другие критерии: доступность инфраструктуры и подготовленного земельного участка», — ответил Алексей Чибисов.

Как отметил министр, сейчас ведётся работа с нескольким инициаторами по созданию индустриальных парков.

«Сейчас не в рамках ТОСЭР Чусовского поселения прошли согласования создания двух индустриальных парков. С одной потенциальной управляющей организацией мы достаточно глубоко вошли в переговоры по созданию частного индустриального парка в Перми. У министерства есть ещё пара неплохих вариантов в Пермском районе. Я убеждён, что частные парки будут создаваться быстрее, потому что у бизнеса есть заинтересованность в снижении налогового времени за счёт размещения у себя новых видов бизнеса», — сказал Алексей Чибисов.

Депутат Сергей Ветошкин предложил, чтобы муниципалитеты тоже участвовали в привлечении резидентов парков. «Мы имеем возможность в рамках межбюджетных трансфертов суммы, которые могли бы мотивировать муниципальные образования, для того чтобы они самостоятельно устанавливали налог», — заявил депутат.

Однако Алексей Чибисов заметил, что это может привести к тому, что промышленные объекты начнут стягиваться к агломерационным центрам, поскольку создать индустриальный парк в территориях будет невозможно из-за отсутствия рабочих сил.

«Но ввиду наличия льгот на конкретных территориях, появятся возможности остатки трудовых ресурсов привлекать с других территорий. Надо понимать, что для некоторых муниципалитетов, налог на землю — это чуть ли не единственный налог доходной базы. Мы сейчас чётко представляем какие территории могут принять решение о предоставлении льгот», — добавил министр промышленности Прикамья.

Кроме того, Алексей Чибисов отметил, что системы льгот для технопарков также планируется разработать. Сейчас проекты находятся в стадии начальной разработки.

Напомним, что по требованиям к резидентам индустриальных парков юридическое лицо должно быть на учёте в территориальных органах федеральной налоговой службы по Пермскому краю. Постоянное количество резидентов индустриального парка должно быть не менее пяти. Резиденты индустриального парка должны быть представлены не менее, чем двумя различными классами ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ). Валовый доход каждого резидента индустриального парка по истечении сроков окупаемости должен быть не менее 120 млн руб. в год. Если доход окупаемости достигнут не будет, предприятие должно вернуть 100% предоставленных ему льгот.