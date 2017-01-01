Стартовала регистрация на Пермский международный марафон

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Вчера, 24 января, в Перми прошла церемония открытия регистрации на второй Пермский международный марафон, который пройдет в краевой столице 9 сентября.

Официальный старт регистрации дали заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева, заместитель министра по физической культуре, спорту и туризму Пермского края Татьяна Чеснокова, первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, депутат Пермской городской Думы Василий Кузнецов. В мероприятии также приняли участие профессиональные спортсмены, спортсмены-любители, тренеры, любители здорового образа жизни. С помощью лотереи на церемонии были определены первые зарегистрированные на марафон.

«От имени главы Перми Дмитрия Самойлова хочу призвать всех начинать регистрироваться на марафон уже сейчас, поскольку опыт показал, что места заканчиваются очень быстро. Также призываю горожан начать тренировки, ставить новые цели и достигать их. В этом году команда края и города работает совместно, я уверена, что всё получится. Мы сохранили трассу в центре города, она имеет лицензию и подтверждающий сертификат, а также дистанции — 42,2 км, 21,1 км, 10 км и 3 км. Вместе с тем мы увеличили количество слотов для регистрации. В этом году их будет 8 тыс.», — отметила Людмила Гаджиева.

Напомним, в сентябре прошлого года краевые и городские власти впервые провели первый Пермский международный марафон. Мероприятие было высоко оценено как спортсменами из разных стран, так и болельщиками. Пермский международный марафон по итогам прошлого года был отмечен премией «Посол Пермского края» в номинации «Событие (российское и международное)».

Сегодня запрос на спорт и здоровый образ жизни со стороны жителей Перми и Прикамья очень высок, сообщает пресс-служба городской администрации. Задача органов власти — поддерживать этот тренд. Важно, что в Перми проходят не только соревнования высокого профессионального уровня, но и мероприятия, в которых каждый житель региона может принять участие. Проведение марафона не только дает возможность каждому жителю приобщиться к здоровому образу жизни, испытать себя, но и делает Пермь центром марафонского движения.

Участие в первом Пермском международном марафоне приняло более 5500 жителей и гостей города из 12 стран, 28 регионов и 184 городов Российской Федерации. Участники бежали дистанции 3 км, 10,5 км, 21,1 км и 42,2 км. В забегах принял участие губернатор Прикамья Максим Решетников, глава Перми Дмитрий Самойлов, депутаты, сотрудники администрации, общественники. На протяжении всей трассы марафонцев поддерживали 24 тысячи болельщиков.

Отметим, в этом году марафон обещает стать ещё более массовым и статусным событием. Мероприятие пройдет в два дня, 8 и 9 сентября. Принять участие в забегах сможет до 8 тыс. участников.

Размер призового фонда в этом году сохранится, а главный приз для победителей среди мужчин и женщин в абсолютном зачете вновь составит по 500 тыс. руб.

Зарегистрироваться на любую из предложенных дистанций можно на сайте. В этом году забег на 3 км будет разделен — дети до 14 лет, от 14 лет и старше.