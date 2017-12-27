В Прикамье предложили вывести информацию со школьного видеонаблюдения в МВД и Росгвардию

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24 января в рамках заседания антитеррористической комиссии власти Прикамья и силовики отчитались о результатах межведомственных проверок безопасности в школах.

Как рассказала министра образования Раиса Кассина, были проверены 1525 образовательных учреждений. В некоторых районах проверки ещё продолжаются и завершатся лишь к 30 января.

Замечания получила 261 школа. Уже назначены повторные проверки. В частности, во многих школах отсутствуют калитки, нет видеонаблюдения, или оно не работает, вахтёр отсутствует на рабочем месте или пропускает в здание посторонних, не заперты двери запасного выхода. Так, в 89 образовательных учреждениях кнопка экстренного вызова либо не работает, либо время прибытия группы дольше заявленного — 40 минут вместо десяти. В двух случаях кнопки были в несвободном доступе, например в кабинете директора. По словам Раисы Кассиной, в одной школе, где видеонаблюдение не работало, директор позвонил компании, предоставившей услугу, с просьбой отремонтировать систему, но там ответили, что приедут чинить только через три дня. «Я считаю, что видеонаблюдение нужно ремонтировать в тот же день, в тот же час, а не ждать неделю», — возмутилась министр образования.

Также Раиса Кассина отметила, что во многих случаях охрана не выполняет или не знает своих должностных инструкций, а персонал и учащиеся не знают, как вести себя в экстремальных ситуациях.

Замначальника управления Росгвардии по Пермскому краю Ринат Авхадиев предложил вывести всю информацию с видеокамер, расположенных в школах, на централизованные пульты в ГУ МВД или Росгвардию. Также прозвучала идея ужесточить санкции в отношении охранных предприятий, которые нарушают условия договоров. Губернатор края Максим Решетников поручил подготовить план по исправлению всех недочётов в обеспечении безопасности школ, предложения по обеспечению безопасности социальных учреждений по территориальному принципу, а также оформить все поступившие предложения, чтобы обсудить их на следующем заседании комиссии.

Напомним, нападение на детей школы №127 случилось 15 января в 10:20 утра. По версии следствия, двое вооружённых ножами подростков пришли в школу, зашли в класс, где занимались четвероклассники, напали на детей и учительницу и нанесли им множественные ножевые ранения. После этого обвиняемые нанесли удары ножом друг другу. Всего было госпитализировано 12 человек, включая девять учеников четвёртого класса. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершённое группой лиц по предварительному сговору». 17 января молодых людей арестовали на два месяца.