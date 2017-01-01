Продолжение романа «Тобол» Алексея Иванова поступит в продажу 1 февраля

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Издание уже вышло из типографии и сегодня, 24 февраля, было направлено в регионы.

О единой дате старта продаж книги «Тобол. Мало избранных» на своей странице в Facebook сообщила официальный представитель писателя Юлия Зайцева. По её словам, общий тираж издания — 30 тыс. экземпляров.

Напомним, в романе «Тобол» писатель Алексей Иванов описывает события российской истории после реформ Петра Великого. В центре повествования — Сибирь первой половины XVIII века. После выхода первой части романа «Тобол. Много званных» в продажу поступила книга «Дебри», где описаны исторические события, которые легли в основу романа.