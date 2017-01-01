В Прикамье поддержали законопроекты по объединению территорий

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Сегодня, 24 января, на заседании комитета Законодательного собрания Пермского края по государственной политике и местному самоуправлению был рассмотрен ряд законопроектов по вопросам преобразования городских поселений в городской округ.

В частности, на обсуждение депутатов по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова был вынесен законопроект «О межбюджетных трансфертах в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае».

Принятие документа позволит не допустить сокращения доходной базы бюджета каждого создаваемого городского округа по сравнению с доходной базой консолидированного бюджета муниципального района до объединения. Как отмечал ранее Максим Решетников, это позволит направить свободные средства на развитие инфраструктуры и реализацию масштабных проектов в муниципальных образованиях края.

По итогам обсуждения депутаты поддержали инициативу губернатора и рекомендовали региональному парламенту утвердить его на ближайшем пленарном заседании в первом чтении.

«В Пермском крае начались объединительные процессы, когда городские поселения преобразуются в городские округа. Законопроектом «О межбюджетных трансфертах» предусматривается компенсация выпадающих доходов по НДФЛ вновь образующегося городского округа. Сейчас отчисления этого налога в городских поселениях составляет 2%, а в муниципальном районе 7%. Получается, что городской округ теряет по НДФЛ 5%. Они и будут компенсироваться из краевого бюджета», — пояснил председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Александр Бойченко.

Также на заседании комитета получили одобрение и были рекомендованы к утверждению на заседании Законодательного собрания законопроекты об объединении Гремячинска и Гремячинского района и Кизела и Кизеловского района в городские округа.

«Преобразование Гремячинского городского поселения в городской округ позволит упростить систему муниципального управления, сделать её более понятной для населения, обеспечить решение наиболее важных задач, снизить расходы на содержание аппарата муниципального управления и повысить ответственность руководителя органа местного самоуправления», — отметила глава Гремячинского муниципального района Ирина Белунькина.

Также она пояснила, что на втором этапе объединения предполагается присоединение к городскому округу и сельских поселений. В таком случае экономия бюджета муниципального образования составит порядка 10 млн руб. в 2019 году.



В настоящее время процессы преобразования муниципальных районов в городские округа идут в Гремячинском, Кизеловском, Краснокамском, Чайковском и Кунгурском районах. Их инициаторами выступили органы местного самоуправления этих территорий.



Как поясняют в министерстве территориального развития Пермского края, это позволит муниципалитетам повысить эффективность управления территорией, создать единую вертикаль власти, понятную населению. Глава городского округа будет одним центром ответственности за развитие всей территории. При этом сохраняются меры социальной поддержки, установленные для жителей сельских населённых пунктов.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края