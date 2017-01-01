«ЭР-Телеком» принял участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе В качестве спикера на панельной сессии «Россия в глобальной цифровой повестке» выступил президент компании Андрей Кузяев

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Официальную делегацию из России возглавил вице-премьер Аркадий Дворкович. В её состав вошли министр энергетики РФ Александр Новак, министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, министр, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Правительства Москвы Сергей Черемин, председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, и др. Пермский край на форуме представлял президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.

В первый день работы форума на площадке «Русского дома» в Давосе, организованном Фондом «Росконгресс», состоялась панельная сессия «Россия в глобальной цифровой повестке» с участием министра связи Николая Никифорова. В качестве спикера выступил Андрей Кузяев, который рассказал об изменениях, произошедших в отрасли за последние годы.

Андрей Кузяев, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг»:

— В части инфраструктурных проектов, я думаю, мы можем уверенно говорить, что за последние 5-7 лет произошли разительные изменения. Когда наша компания начала заниматься широкополосным доступом в Интернет, доля людей в России, подключенных к нему, была меньше 10%. Сегодня, с учётом работы всего отраслевого сообщества и государственной программы преодоления цифрового неравенства, 75% населения России имеет доступ к широкополосному Интернету. Очевидно, что это огромный успех. Но программа ещё не завершена. Цель — получить показатель в 90%.

Фото: РБК

Отметим, что «ЭР-Телеком» не первый год поддерживает инициативу Фонда «Росконгресс» и участвует в работе «Русского дома» в Давосе.

Андрей Кузяев:

— Мы рады принять участие в проекте, который позволяет вести открытый диалог с международным сообществом, обмениваться опытом и наилучшими практиками с коллегами по вопросам улучшения инвестиционного климата и создания благоприятных условий для трансформации России в цифрового лидера.

Николай Никифоров в ходе своего выступления отметил, что сегодня, согласно данным Всемирного экономического форума, Россия занимает второе место в мире по ценам на мобильную связь и мобильный интернет. «Первое место занимает Гонконг. Представьте себе размер Гонконга и размер России. Вторая цифра, также от ВЭФ: мы занимаем 10 место в мире по самым низким ценам на фиксированный интернет. Эти достижения возможны потому, что у нас очень высокая конкуренция в телекоммуникационном секторе», — объяснил министр.

Никифоров отметил, что «ЭР-Телеком» вносит большой вклад в развитие этой конкуренции.

Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций РФ:

— Господин Кузяев представляет крупнейшую частную компанию, которая обеспечивает широкополосный доступ в интернет. Именно такие компании играют ключевую роль в этой конкуренции. Поэтому просто хочется сказать слова благодарности за то, что интернет в России не просто есть, а он очень доступен, и этим самым мы объясняем очень высокий уровень его проникновения и использования. Я считаю это очень важным моментом с точки зрения инфраструктуры для развития цифровой экономики.

Всемирный экономический форум будет работать до 25 января. Сегодня, 24 января, эксперты обсуждают конкурентоспособность России на мировом энергетическом рынке и инвестиционную привлекательность страны в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018. Завтра «Русский дом» продолжит работу панельными сессиями по созданию в Российской Федерации новых производств, социальному развитию и российско-американскими отношениям.