Бизнес Нытвы и Чусового получит поддержку Фонда развития моногородов

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Пермский край и Фонд развития моногородов заключили генеральное соглашение о сотрудничестве по развитию моногородов Нытва и Чусовой.

Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в целях диверсификации экономики моногородов в регионе, привлечения инвестиций, а также строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимой для инвестиционных проектов.

В соответствии с условиями фонда, инициаторы инвестиционных проектов, предусматривающих создание в Чусовом и Нытве новых рабочих мест, вправе подать заявку в Фонд развития моногородов на получение льготного займа на осуществление капитальных вложений и получить поддержку Фонда и Пермского края в части строительства и (или) реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимых для реализации проекта.

Представители бизнеса могут рассчитывать на получение займа в размере от 100 млн до 1 млрд руб. под 5% годовых на срок до 8 лет и с возможностью отсрочки платежа на 3 года.

С положениями Фонда развития моногородов, определяющими порядок получения средств Фонда, можно ознакомиться на официальном сайте Фонда в разделе «Документы».

Напомним, что инициаторы инвестиционных проектов в Чусовом также имеют право получить значительные налоговые льготы, став резидентами территории опережающего социально-экономического развития «Чусовой».

Заявка на создание ТОСЭР в Нытве направлена губернатором Пермского края Максимом Решетниковым в декабре прошлого года и находится на рассмотрении в Минэкономразвития России.

С информацией о льготах для резидентов ТОСЭР, нормативных правовых актах, устанавливающих требования к резидентам ТОСЭР и порядок получения статуса резидента ТОСЭР, можно ознакомиться на официальном сайте Министерства территориального развития Пермского края.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края





