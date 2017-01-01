Владимир Шатров: Это важная составляющая нашей социальной программы Десятки молодых специалистов и признанных профессионалов НПО «Искра» стали новосёлами

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Новый 17-этажный жилой дом по ул. Косякова, 16 (Орджоникидзевский район Перми) был сдан в эксплуатацию 29 декабря 2017 года. Он стал уже пятым по счёту, который НПО «Искра» возводит для своих работников.

Стройка стартовала в 2014 году. Надзор над возведением объекта осуществлял архитектурно-строительный отдел НПО «Искра». Генподрядчиком выступило ООО «Урал-Инвест».

Из 228 новых квартир 146 были приобретены сотрудниками «Искры» на льготных условиях. Первоначальный взнос для них составлял не более 25% от стоимости жилья, остальная сумма предоставлена в беспроцентную рассрочку. Основная часть новосёлов — молодые семьи, работающие на оборонном предприятии.

Владимир Шатров, генеральный директор НПО «Искра»:

— Строительство жилья — важная составляющая социальной программы нашего предприятия. Таким образом мы поощряем молодых специалистов и профессионалов, отмеченных за хорошую работу. Многие наши работники живут в центральных районах Перми, чтобы добраться до рабочего места, им требуется до полутора часов. Предоставляя нашим профессионалам жильё рядом с предприятием, мы будем точно знать, что сохраним ценные кадры.

Евгений Карабатов, и. о. главы администрации Орджоникидзевского района Перми:

— Строительство нового жилья очень важно для жителей не только микрорайона Молодёжный, но и для всего района в целом. «Искра» — градообразующее предприятие. Это научно-производственное объединение реализует и расширяет меры социальной поддержки работников, ветеранов предприятия, а также участвует в социально-экономическом развитии Орджоникидзевского района в целом. Новая жилая застройка для предприятия — это, прежде всего, инвестиции в будущее, которые гарантируют привлечение молодых кадров, новые комфортные условия проживания, улучшение архитектурного облика и благоустройства территории.



