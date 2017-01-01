Пермский театр оперы и балета представит две премьеры на «Золотой маске»

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Золушка
Фото: Антон Завьялов

На этой неделе в Москве начинаются конкурсные показы фестиваля «Золотая Маска». На премию в этом году выдвинуты две постановки Пермского театра оперы и балета. Это декабрьские премьеры прошлого сезона — опера Cantos и балет «Золушка». В начале февраля они будут представлены жюри фестиваля.

Балетная драма «Золушка» Прокофьева, новая версия которой была представлена в Перми в декабре 2016 года, станет первой в серии фестивальных показов. Спектакль, выдвинутый на премию в восьми номинациях, состоится 6 февраля.

Художественный руководитель театра Теодор Курентзис номинирован на «Золотую Маску» за лучшую работу дирижера в балете, главный балетмейстер театра Алексей Мирошниченко — за лучшую работу балетмейстера-хореографа. Сама постановка претендует на премию в номинации «Лучший балет». Солисты Пермского балета Инна Билаш и Никита Четвериков заявлены в номинациях «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль» за партии Веры Надеждиной и Франсуа Ренара. Кроме того, спектакль отмечен в номинациях «Работа художника в музыкальном театре» (Альона Пикалова), «Работа художника по костюмам в музыкальном театре» (Татьяна Ногинова) и «Работа художника по свету в музыкальном театре» (Алексей Хорошев).

Действие балета «Золушка» в авторской версии Алексея Мирошниченко перенесено в 1950-е годы. Хореограф вновь размышляет на тему культуры и эстетики советского прошлого.

10 и 11 февраля жюри и зрители «Золотой Маски» увидят одноактную оперу Cantos, мировая премьера которой состоялась в Перми в декабре 2016 года. Опера, вдохновленная творчеством одного из основоположников англоязычной модернистской литературы американского поэта Эзры Паунда, написана композитором Алексеем Сюмаком специально по заказу Пермского театра оперы и балета.

Постановка выдвинута на премию в семи номинациях, в том числе как «Лучшая опера». Теодор Курентзис вновь номинирован на премию за лучшую работу дирижера — на этот раз в опере. Создатели оперы Cantos — композитор Алексей Сюмак и режиссер Семен Александровский — заявлены, соответственно, в номинациях «Лучшая работа композитора в музыкальном театре» и «Лучшая работа режиссера в опере». Cantos также отмечен в номинациях «Работа художника в музыкальном театре» (Ксения Перетрухина), «Работа художника по костюмам в музыкальном театре» (Лёша Лобанов) и «Работа художника по свету в музыкальном театре» (Семен Александровский).

Имена победителей станут известны 15 апреля. Церемония вручения премии «Золотая Маска» состоится на Новой сцене Большого театра. 

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