Открыт второй регулярный рейс из Перми в Санкт-Петербург

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Фото: Константин Долгановский

Открыта продажа билетов по маршруту Пермь — Санкт-Петербург — Пермь, сообщает пресс-служба пермского аэропорта.

Перелёты будут осуществляться с 1 мая 2018 года три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути составит 2 часа 20 мин.

Регулярные рейсы будут осуществляться на самолетах типа Airbus A319 вместимостью 144 пассажира. Перевозчик — авиакомпания S7.

Стоимость перелёта Пермь — Санкт-Петербург будет начинаться от 5,584 тыс. руб. (цена указана для одного пассажира по минимальному тарифу, включая все таксы и сборы).

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