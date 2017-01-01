Муниципалитетам компенсируют расходы на строительство школ и детских садов Районам, использовавшим краевую субсидию на строительство образовательных учреждений, дополнительно дадут 200 млн рублей

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

В 2016-2018 годах некоторые муниципалитеты практически весь объем «единой» субсидии, а это 200 млн. руб., направили на строительство и приобретение школ и детских садов. В результате в Берёзовском, Кишертском, Красновишерском, Кочёвском, Ординском, Пермском, Суксунском, Чердынском и Юсьвинском районах смогли построить шесть детских садов, и ещё четыре школы и два детских сада будут достроены в этом году.

Глава Кишертского района Тамара Конопаткина сообщила, что благодаря субсидии они смогли решить проблему очередей в детские сады, но теперь не могут найти деньги, что чтобы решить другие проблемы.

«Мы себя оголили. У нас нет краевых средств, чтобы привести в нормативное состояние клубы, школы, детские сады, участвовать в газификации или других инвестиционных проектах. У нас больше нет краевых средств, а свой бюджет до такой степени маленький, что мы не можем участвовать во всех проектах. При этом надзорные органы очень жёстко следят за безопасностью наших детей. У нас сейчас идёт реорганизация школ и садиков. Требования на 329 млн. руб. Там сроки, судебные разбирательства и т.д.», -пояснила глава муниципалитета.

В связи с этим краевые власти решили возместить районам расходы, потраченные на создание новых мест в образовательных учреждениях. В бюджете края на 2018 год уже заложены средства в размере 200 млн руб. Муниципалитеты смогут направить эти средства на строительство и ремонт инженерных коммуникаций, приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры или строительство спортивных сооружений.

Больше всего денег получит Пермский район — 100 млн руб.

«Эти средства будут направлены исключительно на систему образования. Например, 23 млн руб. потратим на приобретение оборудования для детского сада в Кондратово, а остальные — на приведение в нормативное состояние образовательных учреждений. Это позволит нам подготовиться к 1 сентября и снять серьезные проблемы, которые требуют устранить надзорные органы», — отметил глава Пермского района Александр Кузнецов.

В Кишетском районе средства, которые дополнительно дадут из бюджета края, тоже собираются потратить на приведение школ и детских садов в нормативное состояние. «Понятно, что за раз мы всё это не сделаем, поэтому сейчас устанавливаем приоритеты и согласовываем конкретные планы с надзорными органами», — добавила Тамара Конопаткина.