В Прикамье появится 60 новых ФАПов

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Фото: Константин Долгановский

В 2018-2019 годах в Пермском крае появится ещё 61 фельшерско-акушерский пункт. 47 из них начнут работать за счёт реконструкции ветхих строений, 14 ФАПов и два отделения общей медицинской практики будут вновь построены.

Строиться ФАПы будут на условиях софинансирования. За счёт краевого бюджета будет выполнено непосредственно строительство ФАПов, а поиск площадки, благоустройство прилегающих территорий и подведение коммуникаций обеспечат муниципалитеты, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

«Всего за эти два года на развитие инфраструктуры здравоохранения Прикамья будет направлена колоссальная сумма — 1,807 млрд руб. Из них 1,107 млн руб. — средства краевого бюджета, 400 млн руб. — из фонда медицинского страхования на проведение текущих ремонтов и 300 млн руб. — средства страхового запаса, которые направляются на покупку и ремонт оборудования», — объяснил глава региона Максим Решетников.

1,8 млрд руб. будут направлены на проведение капитальных и текущих ремонтов (1,3 млрд руб.) и на закупку оборудования (500 млн руб.).

По словам министра здравоохранения Пермского края Дмитрия Матвеева, в этом году все медицинские учреждения региона будут приведены к единому стилю. «Одним из приоритетных направлений развития является проект «Новая поликлиника». Будет завершена модернизация зоны приёма, регистратуры с целью повышения комфорта пребывания пациентов в медицинских учреждениях», — пояснил министр.

Кроме того, внимание будет уделено повышению доступности медучреждений для маломобильных групп населения и инвалидов. Это направление включает в себя замену и установку лифтов, а также ремонт входных групп. Кроме того, будет выполнен ремонт детских медицинских учреждений. На эти цели за два года будет направлено порядка 390 млн руб.

По итогам рассмотрения вопроса глава региона дал поручение Министерству здравоохранения Пермского края в ближайшее время утвердить программу развития инфраструктуры системы здравоохранения и опубликовать её на портале «Управляем вместе».