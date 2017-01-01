В Горнозаводском районе ликвидируют последствия ЧС

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В оставшихся не подключенными к центральному отоплению жилых домах в посёлке Сараны Горнозаводского района имеется печное отопление, сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю. Температура в жилье соответствует норме.

Ситуацию на месте контролируют сотрудники оперативной группы ГУ МЧС России по Пермскому краю. Температура в школе соответствует нормативной, учебный процесс идет, сейчас в школе находятся 58 учащихся. В детском саду температура +15 градусов, руководством дошкольного учреждения принято решение пока не принимать детей. Фельдшерско-акушерский пункт также работает, температура внутри помещений соответствует норме. На случай необходимости подготовлен отапливаемый пункт временного размещения — детский оздоровительный лагерь. Поскольку в домах имеется, помимо центрального, печное отопление, то необходимости в переселении туда жильцов двухэтажных домов нет.

По последней информации, в ближайшие два часа к центральному отоплению подключат ещё два дома. На месте работают восстановительные бригады.

Напомним, 21 января с 00:30 до 10:30 произошла остановка котельной и отключилось электроснабжение в посёлке Сараны Горнозаводского района, в результате чего произошло размораживание теплотрассы и отключилось центральное теплоснабжение. По состоянию на 23 января в посёлке фактически без тепла остались жители 26 многоквартирных и 12 двухквартирных домов, в которых проживает свыше 400 человек, в том числе 133 ребёнка.