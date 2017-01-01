На портале «Управляем вместе» зарегистрировалось 28 тысяч прикамцев

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Во вторник, 23 января, на заседании Совета глав муниципальных образований были подведены итоги работы территорий с использованием интерактивного портала «Управляем вместе».

Напомним, сайт был создан весной 2017 года по инициативе губернатора Максима Решетникова с целью более оперативного взаимодействия жителей Пермского края и региональных властей. За 10 месяцев работы интерактивного портала на нем зарегистрировалось более 28 тыс. пользователей.

«На сегодня «Управляем вместе» — это полноценная площадка для взаимодействия с жителями. Люди нас поддержали и показали свою активность. Показали не просто готовность жаловаться на действие или бездействие, а готовность работать сообща, — отметил губернатор Пермского края Максим Решетников. — На портале зарегистрировано более 28 тыс. человек — это больше 2% жителей края, что является очень высоким процентом проникновением для такого рода сайтов. При этом количество посетителей сайта превысило 200 тыс. человек. То есть, действительно это серьезный ресурс взаимодействия — благодаря активной позиции людей нам удалось решить почти 90% проблемных ситуаций, с которыми обращались жители».

Как доложил и.о. министра информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин, в первом квартале 2018 года на портале появятся разделы, посвященные «зимним темам» (текущее содержание дорог и дворов, уборка снега), а также рейтинг управляющих компаний многоквартирных домов и информация по нестационарным торговым объектам. Во втором квартале — разделы по содержанию общественного транспорта и остановок общественного транспорта, а также раздел для контроля качества оказываемых услуг в сфере медицины и образования (возможность записи к врачу, сроки ожидания в очереди, качество питания в школах, трудности с зачислением и другие вопросы, связанные с вежливостью персонала и содержанием учреждений). В третьем квартале текущего года особое внимание будет уделено взаимодействию с жителями. По словам и.о. министра, будет расширен перечень голосований, а оперативность контакта жителей и краевых властей будет обеспечена еще и за счет появления аккаунта в социальной сети Telegram.

Также Игорь Никитин привел данные о работе муниципальных образований Пермского края в части устранения вопросов, направленных жителями через портал «Управляем вместе». Согласно статистике, не все муниципалитеты вовремя реагируют на сигналы от жителей. Средневзвешенный срок подготовки ответа органами исполнительной власти составляет 12,2 рабочих дня. При этом в рамках установленного регламента (до 8 рабочих дней) на вопросы отвечает 67% территорий, затягивают с ответом более чем на 5 дней 29% муниципалитетов, а от 4% территорий ответов вообще не поступало. «Мы выяснили, что по большей части ответы не даны по техническим причинам — то есть запросы были выполнены напрямую, но информацию на портал не внесли», — пояснил Игорь Никитин.

По итогам рассмотрения вопроса губернатор Пермского края призвал глав муниципальных образований больше внимания уделять работе с порталом и контролировать решение направленных с его помощью вопросов.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края